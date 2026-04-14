Διάρρηξη και βανδαλισμός σε σχολικό συγκρότημα της Γλυφάδας

Του Μάκη Συνοδινού

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους καθηγητές του 5ου Γυμνασίου - 5ου Λυκείου Γλυφάδας που σήμερα το μεσημέρι πήγαν στο σχολείο προκειμένου να επιτηρήσουν το κτήριο.

Άγνωστοι είχαν εισέλθει στο γραφείο του διευθυντή και ειχαν αφαιρέσει μεγάλο χρηματικό ποσό ενώ οι δράστες έσπασαν και τα γραφεία των καθηγητών και έκλεψαν έξι υπολογιστές.

Κατόπιν βανδάλισαν το σχολικό συγκρότημα και τράπηκαν σε φυγή.

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες.

