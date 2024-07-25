Ρεπορτάζ Άννα Μαρούλη

Συνελήφθη η 32χρονη στη Βοιωτία που κατήγγειλε ότι, είχε πέσει θύμα βιασμού αφού την απήγαγαν τέσσερις (4) άγνωστοι άνδρες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ίδια παραδέχθηκε ότι είπε ψέμματα σε κατάθεσή της στον εισαγγελέα παρουσία ψυχολόγου.

Είχε προηγηθεί η άρνησή της να εξεταστεί αν και της επιδόθηκε παραγγελία για κατεπείγουσα ιατροδικαστική εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την καταγγελία της 32χρονης, η ίδια πήγε με τη μοτοσυκλέτα της σε παραλία της Βοιωτίας κατόπιν ραντεβού με άνδρα, που είχε γνωρίσει το προηγούμενο βράδυ μέσα από συνομιλία σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης και ενώ βρισκόταν επί της παραλιακής οδού, τέσσερις (4) άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε ένα μαύρο όχημα, αποβιβάστηκαν από αυτό και αφού ένας εξ αυτών της έκλεισε με τη βία το στόμα και τα μάτια, την επιβίβασαν παρά την θέλησή της στο όχημα. Κατόπιν, οι δράστες τη μετέφεραν σε άγνωστη ερημική τοποθεσία, περίπου 10 λεπτά από το σημείο της αρπαγής, την αποβίβασαν και αφού οι 3 εξ αυτών την ακινητοποίησαν, ο τέταρτος την βίασε. Ακολούθως, οι δράστες αφού την τοποθέτησαν ξανά στο όχημα την εγκατέλειψαν σε σημείο που βρισκόταν στο μέσο περίπου της διαδρομής από το αρχικό σημείο αρπαγής, από όπου η γυναίκα αποχώρησε πεζή. Η ίδια στην συνέχεια πήγε στο τμήμα Ασφάλειας στη Λιβαδειά όπου έκανε μήνυση.

Επιπλέον, η καταγγέλλουσα είχε δηλώσει πως καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος ένας δράστης κρατούσε τα μάτια της κλειστά με μαντήλι που της φόρεσε εντός του οχήματος, ενώ έτερος συνεργός του, κρατούσε το στόμα της κλειστό, ωστόσο κατά τη στιγμή που την επιβίβασαν στο όχημα μετά τον βιασμό της, μετακινήθηκε το μαντήλι από τα μάτια της και κατόρθωσε να δει στιγμιαία το δράστη που την βίασε, του οποίου ορισμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά περιέγραψε, αναφέροντας έναν ψηλό, ξανθό, χωρίς όμως να είναι σε θέση να τον αναγνωρίσει σε ενδεχόμενη μελλοντική διαδικασία αναγνώρισης.

