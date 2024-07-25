Βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Γιάννη Κρύου, βασικού στελέχους στην Acun Media

Πολύ δυσάρεστα νέα σήμερα βύθισαν σε πένθος την τηλεοπτική οικογένεια του Γιάννη Κρύου βασικού στελέχους της Acun Media που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 53 του χρόνια μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Άνθρωπος δημιουργικός, ακούραστος και ταλαντούχος ο Γιάννης Κρύος έβαλε τη σφραγίδα του σε πολλές παραγωγές της εταιρίας του Acun Ilicali.

Ως Executive Producer πίσω από όλα τα μεγάλα πρότζεκτ της Acun Medya ήταν ο άνθρωπος που έστησε το Survivor από την αρχή, όπως και το Τhe Voice και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την υγεία του, ήταν αυτός που κρυβόταν και πίσω από τον φετινό τελικό του reality επιβίωσης με την διαφοροποίησή του από την ψηφοφορία του κοινού στους στίβους μάχης.

Παρά τη σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο συνέχισε να εργάζεται με τους ίδιους έντονους ρυθμούς, να δίνει τον καλύτερο του εαυτό και να εμπνέει όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν από κοντά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο πως όλοι έχουν να πουν μια καλή κουβέντα για εκείνον ενώ η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όλο τον τηλεοπτικό κόσμο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.