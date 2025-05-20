Σήμερα η εκκλησία μας τιμά την Αγία Λυδία τη Φιλιππησία, την πρώτη Ελληνίδα και Ευρωπαία γυναίκα που ασπάστηκε τον χριστιανισμό, και η Καβάλα πανηγυρίζει.

Οπως αναφέρεται στο ιερό βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ένα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ο Απόστολος Παύλος, (με τους συνεργάτες του Τιμόθεο, Σίλα και Λουκά), αποβιβάζεται στο αρχαίο λιμάνι της Νεάπολης (σημερινή Καβάλα) και διά μέσου της Εγνατίας οδού φθάνει μέχρι τη φημισμένη πόλη των Φιλίππων. Εκεί, δεν μεταφέρει μόνο το μήνυμα του Ευαγγελίου, αλλά βαφτίζει και τη Λυδία, μαζί με όλη την οικογένειά της, στις όχθες του Ζυγάκτη ποταμού, που βρισκόταν έξω από τα τείχη της αρχαίας πόλης των Φιλίππων.

Αυτό το υπαίθριο βαπτιστήριο, στις όχθες του Ζυγάκτη ποταμού, έγινε τόπος προσευχής για χριστιανούς από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αποκαλούν την περιοχή «δεύτερο Ιορδάνη».

Σήμερα, ο ναός - βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, 20 χλμ δυτικά από την πόλη της Καβάλας, αποτελεί ένα σύγχρονο μνημείο, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πλούσιας ιστορίας της αρχαίας πόλης των Φιλίππων.

Σήμερα το πρωί, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε παρουσία πλήθος κόσμου, ο Σεβασμιότατος μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος τέλεσε, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς κατάνυξης, την βάφτιση ενηλίκων που ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό.

Ο εντυπωσιακός μνημειακός ναός και το υπαίθριο βαπτιστήριο

Ελάχιστα μέτρα από τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ξεκίνησε από τον μακαριστό μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Αλέξανδρο η κατασκευή ένας μνημειώδους ναού - βαπτιστηρίου.

Στην πορεία των χρονών, ο ναός αυτός μετατράπηκε σε λατρευτικό κέντρο, όπου συρρέουν χιλιάδες χριστιανοί όλων των δογμάτων για να τον επισκεφθούν, να προσευχηθούν, να θαυμάσουν το μοναδικής αισθητικής φυσικό τοπίο, να πάρουν λίγο νερό από τον Ζυγάκτη.

Ο ιερός ναός - βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας αποτελεί σήμερα ένα σύγχρονο μνημείο αρχιτεκτονικής, ένα εντυπωσιακό καμβά της ψηφιδωτής τέχνης που συμπληρώνεται από τα μοναδικά έγχρωμα βιτρό.

Στο μέσον αυτού του ιδιαιτέρου και ξεχωριστού ναού δεσπόζει μια μαρμάρινη κολυμπήθρα, που σε συνδυασμό με τη μαρμάρινη επένδυση όλου του κτίσματος προσδίδει στο οικοδόμημα έναν τόνο βυζαντινής μεγαλοπρέπειας.

Θαυμασμό στον επισκέπτη προκαλεί η ψηφιδωτή αναπαράσταση της βάφτισης του Ιησού στον εσωτερικό τρούλο του ναού, αλλά και το ψηφιδωτό δάπεδο στο νάρθηκα με τις περιοδείες τους Απόστολου Παύλου. Μπαίνοντας στο ναό, ο επισκέπτης νιώθει την αίσθηση του κρύου, την αίσθηση του νερού να κυριαρχεί.

Ο εξωτερικός περίβολος είναι εξίσου εντυπωσιακός. Εκεί υπάρχει το υπαίθριο βαπτιστήριο κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια και τις οξείες, δίπλα στα τρεχούμενα γάργαρα νερά, μέσα σε μια κατάφυτη έκταση, όπου το φυσικό και το αρχαίο κάλλος δένουν αρμονικά και συναρπάζουν τον επισκέπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.