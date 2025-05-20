Αιφνιδιαστικό έλεγχο πραγματοποίησαν οι αρχές στις φυλακές Κορυδαλλού, χθες βράδυ σε 10 κελιά όπου βρίσκονται 22 κρατούμενοι.

Μεταξύ των κρατουμένων ένας Αλβανός βαρυποινίτης που θεωρείται ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του δικηγόρου στην περιοχή των Εξαρχείων, του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, αλλά και για άλλες δολοφονίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ, βρέθηκαν στα δέκα κελιά, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο αυτοσχέδια μαχαίρια και μικροποσότητα ηρωίνης.

Τη δικογραφία σχηματίζει η Ασφάλεια Πειραιά και αναμένονται τις επόμενες ώρες στοιχεία για την επιχείρηση των αρχών στις φυλακές Κορυδαλλού.

