Mήλος: Οικολογικό έγκλημα καταγγέλλει ο δήμαρχος

Με αφορμή τις δύο περιπτώσεις οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν για την ανέγερση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων -μεταξύ αυτών και στο Σαρακήνικο- μίλησε στο ERTnews, ο δήμαρχος Μήλου Μανώλης Μικέλης.

«Το νησί μας είναι σε μία τροχιά ανάπτυξης και σίγουρα χρειάζεται προδιαγραφές αλλά κάποια σημεία, που είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά, για τα οποία έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου για να τα δουν, πρέπει να μείνουν ανέγγιχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος και πρόσθεσε:

«Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει όλες οι εργασίες, έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ και προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τον χώρο και ό,τι προλαβαίνουμε. Από την αρχή ξεκινήσαμε να καλούμε τις υπηρεσίες για να κάνουν τους ελέγχους. Δεν πας κατευθείαν στο ΣτΕ, φωνάζεις τις υπηρεσίες για να δεις αν είναι νόμιμες οι άδειες ή νομότυπες και ακολουθείς μια πορεία πραγμάτων, όπως κάναμε και εμείς. Όταν είδαμε ότι δεν είχαμε αποτελέσματα, πήγαμε στο ΣτΕ και στο Υπουργείο.Οι παθογένειες που ακολουθούν όλες τις κυβερνήσεις, όλα τα χρόνια, έχουν και κάποια παραθυράκια. Μέσα από αυτά, βγαίνουνε κάποιες αδειοδοτήσεις και εμείς προσπαθούμε μετά να τρέξουμε να δούμε ποια άλλα παραθυράκια υπάρχουν για να καλύψουμε και να μπορούμε να πάμε μέχρι το ΣτΕ για να δικαιωθούμε.»

Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι «οι εταιρείες που χτίζουν κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Δυστυχώς είχαν παρθεί όλες οι αδειοδοτήσεις, τις είχαν υπογράψει όλες οι υπηρεσίες.»

Ο Μανώλης Μικέλης, τόνισε ότι έχουν δοθεί ήδη άλλες οκτώ άδειες -για μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες- και «γι’ αυτό ζητήσαμε μια υπουργική απόφαση ώστε να σταματήσει οποιαδήποτε άδεια μέχρι να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός της Μήλου, τον οποίο κάναμε εμείς αλλά δεν εγκρίθηκε από το Υπουργείο και τώρα έχει ανατεθεί σε εταιρεία».

Κλείνοντας ο δήμαρχος επεσήμανε πως «υπολογίζεται ότι το 2027 η Μήλος θα έχει 1.000 πισίνες.

