Θερμοχώρα 2025: Ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο σκηνικό στην καρδιά της Αιτωλοακαρνανίας

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα ελληνικά χωριά και κωμοπόλεις αρχίζουν τις γιορτές νωρίτερα. Φωτίζονται, στήνουν χριστουγεννιάτικα χωριά, προγραμματίζουν δράσεις εβδομάδες πριν τις γιορτές και δημιουργούν έναν χειμερινό τουρισμό που δεν υπήρχε πριν χρόνια. Από τη Βόρεια Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο κάθε γωνιά της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Σε αυτή τη νέα σκηνή των γιορτινών ελληνικών χωριών, το Θέρμο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, ίσως και ένα από τα πιο όμορφα.

Το Θέρμο γενέτειρα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 360 μέτρων, ανάμεσα στη λίμνη Τριχωνίδα και τα 'Αγραφα, έχει μια ιστορία που ξεκινά από την αρχαιότητα. Εδώ βρισκόταν η καρδιά της Αιτωλικής Συμπολιτείας, ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά κέντρα της αρχαίας Ελλάδας. Η πόλη του Αρχαίου Θέρμου, με το περίφημο ιερό του Απόλλωνα Θέρμιου, υπήρξε για αιώνες τόπος συνελεύσεων και λατρείας. Η περιοχή ξαναζωντάνεψε έντονα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και του 19ου αιώνα, ενώ το σύγχρονο Θέρμο διατηρεί ακόμα τη δομή, τη ρυμοτομία και την αίσθηση μιας ιστορικής κωμόπολης που σέβεται το φυσικό τοπίο.

Με αυτό το υπόβαθρο και με τη δύναμη μιας τοπικής κοινωνίας που συμμετέχει ενεργά, το Θέρμο μπαίνει κάθε χρόνο σε γιορτινή περίοδο με τρόπο που ξεχωρίζει. Το 2025, η «Θερμοχώρα» έρχεται πιο πλούσια, πιο φωτεινή και πιο συμμετοχική από ποτέ.

Μια κωμόπολη γιορτής μέσα στην καρδιά της Αιτωλοακαρνανίας

Ο Δήμος Θέρμου, σε συνεργασία με συλλόγους, φορείς και δεκάδες εθελοντές, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που δεν περιορίζεται σε μερικές εκδηλώσεις. Απλώνει μια ολόκληρη γιορτινή γειτονιά σε πλατείες, δρόμους και στον ιστορικό Μύλο της Κασσάνδρας. Χειροποίητες δημιουργίες, τοπικά προϊόντα, μυρωδιές, ζεστά ροφήματα, μουσικές και δράσεις για όλες τις ηλικίες συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου το φυσικό τοπίο γίνεται μέρος της γιορτής. Η κεντρική πλατεία λάμπει, ενώ ο Μύλος της Κασσάνδρας, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης μετατρέπεται σε θεματικό κέντρο δημιουργίας, παραμυθιού και παιχνιδιού.

Οι δράσεις έχουν προετοιμαστεί εδώ και εβδομάδες. Η τοπική κοινωνία συμμετέχει με ενθουσιασμό και το Θέρμο μετατρέπεται σε προορισμό για οικογένειες, επισκέπτες από τη γύρω περιοχή και ταξιδιώτες που αναζητούν μια αυθεντική, παραδοσιακή, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Η επίσημη έναρξη: Φως, μουσική και γιορτινή σκηνή

Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία δίνει το πρώτο μεγάλο σήμα της γιορτής. Mουσική, christmas flash show, stand-up comedy, παιχνίδια και δημιουργικές δράσεις για παιδιά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που μεταφέρει τους πάντες, μικρούς και μεγάλους στο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Η πλατεία γεμίζει με τα πρώτα αχνιστά μελομακάρονα, κουραμπιέδες, σπιτικά μπισκότα και μυρωδιές από τοπικές λιχουδιές. Ακολουθούν εκδηλώσεις για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΚΗΦΗ Θέρμου, ενώ στις 14 Δεκεμβρίου ανάβει το δέντρο και στο χωριό Αγία Σοφία, λίγο πριν το Θέρμο.. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στην Παραμονή Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου, όπου το Θέρμο γεμίζει από κάλαντα, μουσικές διαδρομές και γιορτινά δρώμενα. Για πρώτη φορά διοργανώνεται μπαζάρ, ενώ οι γειτονιές ηχούν από παιδικές φωνές και τοπικά έθιμα.

Την 25η Δεκεμβρίου, οι δρόμοι γεμίζουν από παρέες που βγαίνουν «για την ευχή», με το Χριστουγεννιάτικο Μάρκετ να συνεχίζει σε εντατικούς ρυθμούς. Στις 26 Δεκεμβρίου, ο Μύλος φιλοξενεί παραμυθάδες, καραόκε και χορό, ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οικογένειες και παιδιά.

Ο Μύλος της Κασσάνδρας: Η καρδιά της δημιουργικότητας

Ο Μύλος είναι κομμάτι της ιστορίας του Θέρμου και μέρος της συλλογικής μνήμης. Στη Θερμοχώρα 2025, μεταμορφώνεται σε καλλιτεχνικό και παιδικό κέντρο. Στις 27 Δεκεμβρίου, η «Ακαδημία Ξωτικών» παρουσιάζει ένα υπαίθριο πρόγραμμα με παιχνίδια, θεατρικές δράσεις και διαδραστικές δοκιμασίες. Στις 29 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου φιλοξενείται προβολή παιδικής ταινίας σε ένα ζεστό, οικείο περιβάλλον που ταιριάζει απόλυτα με την εποχή. Ανάμεσα σε αυτά, παρουσιάζονται θεατρικές παραστάσεις, παιχνίδια θησαυρού, μουσικά δρώμενα και δράσεις από συλλόγους και ομάδες της περιοχής.

Η κορύφωση της γιορτής έρχεται την 31η Δεκεμβρίου. Η πλατεία Θέρμου, με τα παραδοσιακά καφενεία, ταβέρνες και ζαχαροπλαστεία, μετατρέπεται σε μεγάλο υπαίθριο πάρτι. Ζωντανή ορχήστρα, DJ, χορός και τραγούδι γεμίζουν την πόλη με ενέργεια. Οι οικογένειες κατεβαίνουν στην πλατεία, απολαμβάνουν οι παρέες συγκεντρώνονται, τα παιδιά παίζουν μέχρι αργά και ο χρόνος μετράει αντίστροφα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο ουρανός του Θέρμου φωτίζεται από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Είναι η στιγμή που η πόλη γίνεται ένα. Κάτοικοι, επισκέπτες, παιδιά, οικογένειες, άνθρωποι κάθε ηλικίας. Μια εικόνα χαράς που μένει στη μνήμη όσων βρίσκονται εκεί.

Η Θερμοχώρα 2025 δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων. Είναι η σύγχρονη έκφραση ενός τόπου με βαθιά ιστορική ταυτότητα. Το Θέρμο, που υπήρξε κάποτε πρωτεύουσα της Αιτωλικής Συμπολιτείας, συνεχίζει σήμερα να πρωτοστατεί, αυτή τη φορά στη συλλογικότητα, στη συμμετοχή και στη δημιουργία μιας γιορτής που ενώνει. Ο Δήμος Θέρμου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιηγηθούν στη φωτισμένη πόλη, να ζήσουν από κοντά τη ζεστή ατμόσφαιρα των γιορτών και να υποδεχτούν τον νέο χρόνο με ελπίδα, υγεία και δημιουργικότητα. Η Θερμοχώρα 2025 δεν είναι απλώς μια γιορτή, είναι το πνεύμα ενός τόπου που ξέρει να φωτίζει τον χειμώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

