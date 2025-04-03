Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Από τις τάξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μαθητές και καθηγητές οργανώνουν δράσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο της Κοζάνης να επιδιώκει «παρουσία» στις Βρυξέλλες

Από την τάξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά στο 2ο Επαγγελματικό Λύκειο της Κοζάνης που είναι ένα από τα σχολεία που έχουν θέσει υποψηφιότητα για πρέσβης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μαθητές και καθηγητές οργανώνουν δράσεις και εργαστήρια που ανοίγουν τους ορίζοντες νέων ανθρώπων για να γίνουν οι πρέσβεις μιας Ευρώπης που θα αγκαλιάζει και θα προστατεύει όλους τους πολίτες της.

Τα παιδιά του σχολείου μοιράζονται την εμπειρία τους στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κοζάνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark