Από την τάξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά στο 2ο Επαγγελματικό Λύκειο της Κοζάνης που είναι ένα από τα σχολεία που έχουν θέσει υποψηφιότητα για πρέσβης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μαθητές και καθηγητές οργανώνουν δράσεις και εργαστήρια που ανοίγουν τους ορίζοντες νέων ανθρώπων για να γίνουν οι πρέσβεις μιας Ευρώπης που θα αγκαλιάζει και θα προστατεύει όλους τους πολίτες της.

Τα παιδιά του σχολείου μοιράζονται την εμπειρία τους στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.