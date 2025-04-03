Τρεις ανήλικοι μεταξύ των 7 νεκρών από την ανατροπή λέμβου με μετανάστες ανοιχτά της Λέσβου

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ένα Περιπολικό σκάφος Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία βόρεια της Λέσβου, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ¨ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΝΙΑΣ¨ μια λέμβο μήκους περίπου πέντε μέτρων, με μεγάλο αριθμό επιβαινόντων. Η λέμβος είχε παρουσιάσει εισροή υδάτων και οι περισσότεροι εκ των επιβαινόντων είχαν πέσει στη θάλασσα. Άμεσα, ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης και συνολικά περισυνελέγησαν είκοσι τρεις αλλοδαποί (8 άνδρες, 4 γυναίκες και 11 ανήλικοι). Κατά δήλωση των διασωθέντων στη λέμβο επέβαιναν συνολικά τριάντα ένα άτομα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας με τη συμμετοχή τριών Περιπολικών σκαφών Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ., ενός παραπλέοντος φορτηγού πλοίου και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και οχημάτων Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. και οχήματος της δύναμης FRONTEX από ξηράς.

Ακολούθως, στην επιχείρηση προστέθηκε ένα ελικόπτερο Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ., δύο σκάφη της δύναμης FRONTEX, ιδιωτικά σκάφη καθώς και ένας ιδιώτης δύτης. Κατά τις έρευνες ανασύρθηκαν συνολικά επτά σοροί (1 άνδρας, 3 γυναίκες και 3 ανήλικοι). Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή δύο Περιπολικών σκαφών Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ., ενός αεροσκάφους Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ., ενός σκάφους της δύναμης FRONTEX, δύο ιδιωτικών σκαφών καθώς και δύο οχημάτων Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ.

Οι 23 διασωθέντες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι της Πέτρας και παραδόθηκαν σε στελέχη της ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης και στη συνέχεια με όχημα της ΕΛ.ΑΣ. στο ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ. Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, ένας 20χρονος αλλοδαπός αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων και συνελήφθη. Τυχόν εξελίξεις θα αναφερθούν με νεότερο δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

