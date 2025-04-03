Από τη Σομαλία στην Ελλάδα: Αγώνας των κοριτσιών για ελευθερία

Στον Πεντάλοφο του Δήμου Βοΐου Κοζάνης λειτουργεί από το 2019 δομή ασυνόδευτων ανηλίκων κοριτσιών που χρηματοδοτείται από το υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου.

Ευάλωτα κορίτσια από τρίτες χώρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, επουλώνουν εδώ τα τραύματά τους και ετοιμάζονται για μια νέα ζωή αφήνοντας πίσω τους το σκοτεινό παρελθόν τους που έχει γραφτεί με το πιο σκληρό χέρι της έμφυλης βίας.

Πηγή: skai.gr

