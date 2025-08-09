Μια σύλληψη για τη φωτιά στα Μέγαρα

Ένα άτομο συνελήφθη από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), για την πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στο Κουμίντρι του δήμου Μεγάρων, στην Αττική.
Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.
Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125€ ενώ ο ίδιος κρατείται και αύριο, Κυριακή θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.
