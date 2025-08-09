Έξι άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της Παρασκευής από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για 4 γυναίκες και 2 άνδρες που κατηγορούνται για κλοπές κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο αναζητήσεων ατόμων που προέβαιναν σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση τους κατηγορούμενους.

Εκεί διαπίστωσαν ότι δύο εκ των κατηγορούμενων αφαιρούσαν προϊόντα από ράφια καταστημάτων και τα παρέδιδαν κατά την έξοδό τους από τα καταστήματα σε έτερο κατηγορούμενο, ο οποίος τα τοποθετούσε εντός βρεφικού καροτσιού προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες κλοπών προϊόντων από 6 καταστήματα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



Πηγή: skai.gr

