Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαντορίνη: 45χρονος εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός σε πισίνα

Ο άνδρας εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού - Εντοπίστηκε νεκρός τα ξημερώματα - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου 

Πισίνα

Ένας 45χρονος από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Σαντορίνη

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα, αναφέρει η ΕΡΤ. 

Οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται από τις Αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαντορίνη εργαζόμενος Νεκρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark