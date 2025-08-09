Σαντορίνη: 45χρονος εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός σε πισίνα

Ένας 45χρονος από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Σαντορίνη.

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται από τις Αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.

Πηγή: skai.gr

