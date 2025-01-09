«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ζωντανά από την Καβάλα

Σήμερα στις 14.45, η πανέμορφη Καβάλα υποδέχεται το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή και μαζί τους ανακαλύπτουμε κάθε κρυμμένη γωνιά της.

Γνωρίζουμε την πόλη με μια ροκ περιήγηση στις γειτονιές της και μια νυχτερινή επίσκεψη στην Ιχθυόσκαλα όπου οι άνθρωποί της παίζουν στο «χρηματιστήριο» των αλιευμάτων καθημερινά και συναντάμε μία δυναμική γυναίκα.

Πάμε στο ναυπηγείο της πόλης για να μιλήσουμε με τους τελευταίους καραβομαραγκούς που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση και ταξιδεύουμε στον ιστορικό Πόντο με οδηγό έναν νεαρό μουσικό που παίζει παραδοσιακό αγγείο και συγκινεί.

Στα Νεστοχώρια, που ερημώνουν, μας ανοίγουν τις πόρτες τους όσοι απέμειναν εκεί, περιμένοντας την επιστροφή των νέων.

Γνωρίζουμε το αθλητικό σωματείο γυναικείου μπάσκετ και συνδεόμαστε με τις Σέρρες για ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ.

Δείτε το trailer:

