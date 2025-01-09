Ηράκλειο: Προειδοποίηση για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου Κρήτης λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι, μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας.

Αμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, ενώ σε όλους τους χώρους, μέχρι και αυτή την ώρα, πραγματοποιούν έρευνα πυροτεχνουργοί.

Επιπλέον, στις έρευνες συμμετέχει και σκυλί της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί κάτι, μέχρι αυτή την ώρα.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

