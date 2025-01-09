Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης κάθισαν δύο οδηγοί ύστερα από εκατέρωθεν μηνύσεις για μεταξύ τους επεισόδιο στη μέση του δρόμου, σε περιοχή του Κορδελιού. Πρόκειται αφενός για 44χρονο που οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο και αφετέρου για 33χρονο ταξιτζή. Ο πρώτος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 24 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ανά ημέρα, ενώ ο δεύτερος αθωώθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, ο 44χρονος κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή. Αντίθετα, ο 33χρονος οδηγός ταξί αθωώθηκε για την πράξη της σωματικής βλάβης και όσον αφορά τις πράξεις της εξύβρισης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας απηλλάγη για τυπικούς λόγους (λόγω έλλειψης του απαιτούμενου παράβολου στη μήνυση που υπέβαλε εναντίον του ο 44χρονος).

Στις απολογίες τους ενώπιον του δικαστηρίου ο καθένας περιέγραψε τη δική του οπτική για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν σταμάτησε με αλάρμ στην άκρη του δρόμου για να παραλάβει πελάτη, κάνοντας χώρο για να περάσει με το αυτοκίνητό του ο 44χρονος, ο οποίος βρίσκονταν από πίσω του και οδηγούσε νευρικά. «Σταμάτησε δίπλα μου και του είπα από το παράθυρο "περάστε κύριε" και τότε ξεκίνησε τα μπουνίδια», είπε ο ίδιος με δάκρυα στα μάτια και με εμφανή τα σημάδια στο πρόσωπο από τα χτυπήματα που δέχθηκε. «Έφαγα αλύπητο ξύλο χωρίς να προλάβω να κάνω τίποτα. Προσπαθούσα να αποφύγω τα χτυπήματα και να καλέσω από τον ασύρματο βοήθεια» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του. ο 44χρονος καταδικασθείς ανέφερε ότι οδηγούσε κανονικά έχοντας μαζί του την ανήλικη κόρη του και κάποια στιγμή αντιλήφθηκε το ταξί να βγαίνει με ταχύτητα από ένα στενό. «Έκανα στην άκρη και περίμενα, το ταξί φρέναρε απότομα μπροστά μου και ξεκίνησε αλλεπάλληλες επικίνδυνες κινήσεις, χωρίς χρήση φλας ή αλάρμ. Από το φρενάρισμα το παιδί μου χτύπησε με το κεφάλι στο ταμπλό. Σταμάτησα δίπλα του και τον ρώτησα "πώς οδηγείς έτσι". Κατέβηκε κάτω και μου επιτέθηκε στην κοιλιά» απολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ενώ ερωτηθείς για τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο ο ταξιτζής, ισχυρίστηκε ότι προκλήθηκαν από την πτώση του στο έδαφος.

.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.