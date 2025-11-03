Ελάχιστες ημέρες απομένουν για εκείνους που επιθυμούν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό, ο οποίος θα τους συνοδεύει εφεξής σε όλες τις συναλλαγές τους με τον δημόσιο τομέα και σε δεύτερο χρόνο και με τον ιδιωτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών. Η παράταση έχει δοθεί προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Ο ΠΑ είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τα οποία αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.

Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση του ΠΑ και προς διευκόλυνση των πολιτών:

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν ΠΑ και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, όλοι όσοι δεν προχωρήσουν στην έκδοση Προσωπικού Αριθμού, θα τον λάβουν αυτόματα από το σύστημα έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες να είναι κάτοχοι του μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης.

Πηγή: skai.gr

