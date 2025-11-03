Μεγάλη ένταση επικράτησε το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όταν κουκουλοφόροι επιτέθηκαν αναίτια σε πλήθος που βρισκόταν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, λίγο πριν την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι άγνωστοι πέταξαν μπουκάλια, καρέκλες και άλλα αντικείμενα, με τους αστυνομικούς να παρεμβαίνουν κάνοντας χρήση του εξοπλισμού τους, ενώ έγινε και μια προσαγωγή.

Τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των κουκουλοφόρων.

Πηγή: skai.gr

