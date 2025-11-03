Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε γύρω στις 8.15 στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν τον κόμβο Κηφισίας. Στο ατύχημα ενεπλάκησαν δυο αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης. Έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από το ύψος των Άνω Λιοσίων προς το σημείο της σύγκρουσης.

Ακινητοποιημένο φορτηγό στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών λίγο μετά το Δαφνί, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή επιβάρυνση από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την αρχαία Αφαία.

Ιδιαιτέρως βεβαρημένη η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισού, στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος στην παραλιακή από Ελληνικό προς λιμάνι Πειραιά.

