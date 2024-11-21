Θεσσαλονίκη: Συμμορία «ξάφριζε» σπίτια στο κέντρο της πόλης

Την εξιχνίαση 15 διαρρήξεων που διαπράχθηκαν το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους, σε σπίτια στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως δράστες κατηγορούνται πέντε άτομα (ημεδαποί), μεταξύ αυτών μία 22χρονη, ένας 15χρονος κι ένας 20χρονος που βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές για άλλη ποινική υπόθεση.

Όπως έγινε γνωστό, η συμμορία φαίνεται πως δρούσε με διαφορετικές συνθέσεις, «τρυπώνοντας» στα σπίτια - στόχους, κατά τις νυχτερινές ή πρωινές ώρες, σε πολλές περιπτώσεις με τους ενοίκους να βρίσκονται εντός αυτών.

Από τις 15 διαρρήξεις, οι τρεις είναι σε απόπειρα, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δράστες αφαίρεσαν κοσμήματα και χρυσαφικά, αξίας 26.750 ευρώ, όπως επίσης 33 τραπεζικές κάρτες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν προκειμένου να πραγματοποιήσουν ανέπαφες συναλλαγές, ένα κινητό τηλέφωνο και 430 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

