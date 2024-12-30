Ένα εκατομμύριο επιβάτες και επισκέπτες χρησιμοποίησαν το μετρό Θεσσαλονίκης στον πρώτο μήνα λειτουργίας του, η κίνηση στην αγορά, στο κέντρο, αυξήθηκε κατά 30% και μειώθηκαν κατά 15% τα αυτοκίνητα που καθημερινά εισέρχονται στην πόλη.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν τις θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του Μετρό, όπως επισήμανε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, αμέσως μετά τη διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου για τη μείωση της ταλαιπωρίας από την κατασκευή του οδικού άξονα fly over.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, το Μετρό το χρησιμοποιούν κυρίως νέοι σε ηλικία, η περισσότερη κίνηση είναι από το μεσημέρι και μετά, ενώ παρατηρήθηκε μία ομαλοποίηση στην κίνηση σε βασικές οδικές αρτηρίες και στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, που σχετίζεται και με τη λειτουργία του Μετρό.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε το πώς τα πρώτα συμπεράσματα από τη λειτουργία του Μετρό θα αξιοποιηθούν σε τυχόν ανασχεδιασμό τον μέτρων που μέχρι τώρα έχουν ληφθεί.

Ο κ. Γκιουλέκας τόνισε ότι πέραν του πάρκινγκ 400 θέσεων που θα δημιουργήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης κοντά στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας εξετάζονται προτάσεις για τη δημιουργία και άλλων θέσεων στάθμευσης. Ακόμα εξετάζεται η δημιουργία νέων θέσεων φωτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, παράλληλα με την αυστηρή επιτήρηση όσων ήδη λειτουργούν.

Ταυτόχρονα, από τον ΟΣΕΘ ετοιμάζεται ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης, μετά τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει το Μετρό.

