Λόγω της σημερινής στάσης εργασίας σωματείων εργαζομένων στο Μετρό, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό δεν θα λειτουργήσουν από τις 9 το βράδυ ως τη λήξη της κυκλοφορίας.
Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
- Γραμμή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά):
Από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35
Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09
Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07
Από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02\
- Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 21:00
Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 20:44
Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 20:56
Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 20:35
Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 20:40
Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 19:58
Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 19:18
