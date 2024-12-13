Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στάση εργασίας σε μετρό και ΗΣΑΠ: Πώς θα κινηθούν τα μέσα - Τα τελευταία δρομολόγια

Εξαιτίας της στάσης εργασίας σωματείων εργαζομένων, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό θα παραμείνουν κλειστές από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη των δρομολογίων

Μετρό

Λόγω της σημερινής στάσης εργασίας σωματείων εργαζομένων στο Μετρό, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό δεν θα λειτουργήσουν από τις 9 το βράδυ ως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

  • Γραμμή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά): 

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09 

Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07

Από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02\

  • Γραμμές 2 & 3 Μετρό: 

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 21:00

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 20:44

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 20:56

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 20:35 

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 20:40

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 19:58 

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 19:18

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετρό ΗΣΑΠ στάση εργασίας ΣΤΑΣΥ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark