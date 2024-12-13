Λόγω της σημερινής στάσης εργασίας σωματείων εργαζομένων στο Μετρό, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό δεν θα λειτουργήσουν από τις 9 το βράδυ ως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά):

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09

Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07

Από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02\

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 21:00

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 20:44

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 20:56

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 20:35

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 20:40

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 19:58

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 19:18

Πηγή: skai.gr

