Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., με σκοπό την ασφαλή διέλευση υπερμεγεθών οχημάτων.

Ειδικότερα, από αύριο Σάββατο 14 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, ολικός αποκλεισμός του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Στρατοπέδου (100,27ο χλμ.) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όσοι οδηγοί επιθυμούν να εξέλθουν στον Α/Κ Στρατοπέδου, θα εξυπηρετούνται από τους προηγούμενους κόμβους και συγκεκριμένα από τον Α/Κ Θήβας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία και από τον Α/Κ Ακραιφνίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Όσοι οδηγοί επιθυμούν να εισέλθουν από τον Α/Κ Στρατοπέδου, θα οδηγούνται μέσω κατάλληλης σήμανσης στην Εθνική Οδό Θήβας-Λειβαδιάς, από την οποία και θα εξυπηρετούνται.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

