Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία 1635 Θεσσαλονίκης – Σερρών.

Υπενθυμίζεται ότι σημειώθηκε σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με φορτηγό όχημα γύρω στις 16.30 το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Κιλκίς, σε φυλασσόμενη διάβαση στο χωριό Καλίνδια.

«Η αμαξοστοιχία 1635 (Θεσσαλονίκη-Σέρρες) συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα που παραβίασε φυλασσόμενη διάβαση (ΑΣΙΔ) στην Καλλίνδεια. Όλοι οι επιβάτες και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο έχουν μεταβεί Αστυνομία και ΕΚΑΒ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train και προσθέτει:

«Οι 67 επιβάτες της αμαξοστοιχίας συνέχισαν το ταξίδι τους με λεωφορεία.Η Hellenic Train εφιστά την προσοχή στην πιστή τήρηση του Κ.Ο.Κ»

Σύμφωνα με το Thestival, συγκεκριμένα, στις 16:25 τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη για Σέρρες συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας, στην Καλλίνδρια, κοντά στη λίμνη Δοϊράνη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που επέβαιναν στο τρένο, οι μπάρες είχαν κλείσει και το όχημα βρισκόταν πάνω στις ράγες.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό του ημιφορτηγού, ο οποίος παρελήφθη από σταθμό ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

