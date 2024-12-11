Οδοιπορικό του Associated Press στα Φουρνά Ευρυτανίας το χωριό των 180 κατοίκων που έγινε γνωστό για την πρωτότυπη εκστρατεία, να απευθύνει κάλεσμα σε πολύτεκνες οικογένειες να ζήσουν εκεί.

Η πρωτοβουλία της δασκάλας και του ιερέα του χωριού να προσελκύσουν οικογένειες καλύπτοντας τα έξοδά τους από ιδιωτικές δωρεές και δημοτικά προγράμματα, έκανε τα Φουρνά γνωστά στο πανελλήνιο και όχι μόνο.

Δείτε φωτογραφίες από το οδοιπορικό του AP στα Φουρνά:

Το διεθνές πρακτορείο, επισκέφθηκε το χωριό και μίλησε με τους «πρωταγωνιστές» της ιστορίας. Ήδη δύο οικογένειες έχουν μετακομίσει στο χωριό ενώ άλλες 5 βρίσκονται σε λίστα αναμονής για το 2025.

Όπως σημειώνει το AP η Ελλάδα έχει έναν από τους γηραιότερους πληθυσμούς στον κόσμο με το 23% να είναι άνω 65 ετών.

Η κεντρική ελληνική περιφέρεια της Ευρυτανίας, όπου βρίσκεται η Φουρνά, αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και ερήμωση της υπαίθρου, με μέση ηλικία τα 56,2 – μία από τις τρεις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

