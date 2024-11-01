Σε μια σημαντική χορηγία προχώρησε η METLEN Energy & Metals αναλαμβάνοντας το συνολικό κόστος και την υλοποίηση της ανακαίνισης του κτιρίου του 7ου Λόχου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Στην εκδήλωση εγκαινίων, η οποία έλαβε χώρα χθες στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, πραγματοποιήθηκε, με παρουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της METLEN Energy & Metals, Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο εορτασμός ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο φιλοδοξεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των μελλοντικών ηγετών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ΕΛΕΜΚΑ, 100% θυγατρική της ΜΕΤΚΑ, ολοκλήρωσε επιτυχώς την υλοποίηση του έργου που, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ολική ανακαίνιση κτιρίου τριών επιπέδων και συνολικής έκτασης 2.500 m2. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση των θαλάμων (108 κλίνες ευέλπιδων) και των κοινόχρηστων χώρων, ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου (νέα κουφώματα, νέες μονώσεις οροφής, νέο σύστημα φωτισμού LED και αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων).

Η σημασία της δωρεάς υπογραμμίζεται και από την ανακοίνωση απονομής του τιμητικού τίτλου του Ταξίαρχου από την Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της METLEN, Ευάγγελο Μυτιληναίο. Παράλληλα, στον κ. Μυτιληναίο, προς τιμήν της δωρεάς, απονεμήθηκε αγαλματίδιο «Εύελπι» με στολή εξόδου, συνοδευόμενο από ξιφίδιο που φέρει ο Εύελπις, από τον Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Υποστράτηγο Αναστάσιο Πολύχρονο.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξήρε τον κ. Μυτιληναίο ως συνεχιστή της παράδοσης των δωρητών που συνέβαλαν στο έθνος. «Η δωρεά της METLEN είναι μια πράξη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και τελικά της εθνικής άμυνας της πατρίδας μας», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Από πλευράς του ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε πως «η Σχολή Ευελπίδων συμβολίζει αφοσίωση, ήθος και ηγεσία και το έργο ενισχύει τη φιλοσοφία της υποστήριξης των νέων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί περιβάλλον που δείχνει σεβασμό και ευγνωμοσύνη στους Ευέλπιδες. Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν θεμέλιο για την ασφάλεια και ανεξαρτησία της χώρας. Η στήριξη και αναγνώριση της κοινωνίας προς τους Ευέλπιδες και την αποστολή τους είναι μείζονος σημασίας». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «οι αρχές και αξίες των Ενόπλων Δυνάμεων και των επιτυχημένων εταιρειών, όπως ιεραρχία, πειθαρχία και ομαδικότητα, είναι κοινές. Η ηγεσία δεν αφορά μόνο τις αποφάσεις αλλά και την ενδυνάμωση της ομάδας για την επίτευξη κοινού οράματος. Η επιτυχία εξαρτάται από τη συμβολή σε έναν κοινό σκοπό, είτε στην προστασία της πατρίδας είτε στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Οι πρώην στρατιωτικοί συχνά διαπρέπουν στον επιχειρηματικό τομέα λόγω της στρατηγικής σκέψης που αποκτούν και δυνατότητα άμεσων αποφάσεων».

