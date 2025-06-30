Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή 7 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις ζητά η εισαγγελέας

Της Έλενας Γαλάρη

Να κριθούν ένοχοι και οι επτά κατηγορούμενοι για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε πρόγραμμα για νέους αγρότες για το διάστημα 2019-2020, χωρίς να τις δικαιούνται, ζήτησε η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

«Οι κατηγορούμενοι έχουν τελέσει τις πράξεις που τους αποδίδονται» είπε η εισαγγελέας, ενώ για την εξάλειψη του αξιόποινου της πράξης επειδή επέστρεψαν τα χρήματα, η εισαγγελική λειτουργός είπε να απορριφθούν οι ισχυρισμοί τους.

«Δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εμπίπτει στην έννοια του ζημιωθέντος γιατί τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει δεν του ανήκουν, αφού η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από τα ευρωπαϊκά γεωργικά ταμεία. Η πράξη που αποδίδεται στους κατηγορούμενους δεν στρέφονταν κατά της περιουσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά των συμφερόντων της ΕΕ».

Επιπλέον, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε, να διαβιβαστούν έγγραφα στον Ευρωπαίο εισαγγελέα για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων της κακουργηματικής απάτης κατά της ΕΕ για τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που διενήργησαν έλεγχο, το αδίκημα της απιστίας σε βάρος των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν είχαν λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσουν πού πήγαιναν τα κονδύλια αλλά και το αδίκημα της πλαστογραφίας σε βάρος του ελληνικού δημοσίου για τη διαθήκη που προσκομίστηκε από συγκεκριμένους κατηγορούμενους και τους εμφάνιζαν ως κληρονόμους χιλιάδων στρεμμάτων.

«Ενόψει της διάχυτης αντίληψης που αναπτύχθηκε ότι όποιος έχει βοσκότοπο χωρίς γεωργική δραστηριότητα παίρνει ενίσχυση, των ελλιπών δικαιολογητικών που απαιτούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κρίνω ότι πρέπει να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο απιστίας για τα αρμόδια στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί δεν έλαβαν αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση του που πηγαίνουν τα κονδύλια, αλλά και το ενδεχόμενο τέλεσης απάτης για όλους τους Έλληνες πολίτες που πήραν με αυτό τον τρόπο επιδότηση» είπε και συμπλήρωσε να ερευνηθεί και το αδίκημα της πλαστογραφίας για τη διαθήκη που προσκομίστηκε από συγκεκριμένους κατηγορούμενους και τους εμφάνιζαν ως κληρονόμους χιλιάδων στρεμμάτων.



Πηγή: skai.gr

