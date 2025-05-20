Μέθανα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στα Μέθανα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 και δεν απείλησε κάποιον οικισμό. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν συνολικά 68 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

