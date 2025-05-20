Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τους δημάρχους Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά Μήλα και Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα.

Αφορμή, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, ήταν η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών από την πυρκαγιά στο Μάτι και οι αναφορές τους ότι οι εν λόγω φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξακολουθούν να ασκούν εφέσεις κατά πρωτόδικων αποφάσεων, παρά τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα και υπαγορεύει τη μη άσκηση ή την παραίτηση από ένδικο μέσο για τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Μάνδρα για το Δημόσιο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τόσο η Περιφέρεια Αττικής όσο και οι Δήμοι διαβεβαιώνουν πως θα αποσυρθούν άμεσα από όποια διεκδίκηση, η οποία αποδίδεται σε εσφαλμένη ενέργεια των αρμόδιων υπηρεσιών.

Τον τελευταίο μήνα το Δημόσιο, μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έχει παραιτηθεί από τέσσερις υποθέσεις στο Εφετείο, με αριθμούς πρακτικών 3088/2025, 1880/2025, 2462/2025, 2463/2025. Θα ακολουθήσει παραίτηση από όλες τις υποθέσεις στο Εφετείο, ενώ στην ίδια ενέργεια θα προβούν και οι ΟΤΑ α' και β΄ βαθμού.

Η βούληση της κυβέρνησης και του υπουργείου Οικονομικών, αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες, είναι σαφής και εκφράστηκε με την ψήφιση της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης για το Μάτι και τη Μάνδρα (άρθρο 224, νόμου 5193/2025). Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί μάλιστα νέα νομοθετική ρύθμιση που θα οριοθετεί τις δικαστικές προσφυγές του Δημοσίου εναντίον πολιτών, με φίλτρα και ορθολογικό τρόπο.

Νωρίτερα ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23-7-2018 στην Ανατολική Αττική κατήγγειλε ότι η Περιφέρεια και οι Δήμοι Ραφήνας και Μαραθώνα εξακολουθούν να καταθέτουν εφέσεις κατά αποφάσεων που αφορούν θύματα της φωτιάς που κατέκαψε το Μάτι, παρά τη νομοθετική διάταξη που ορίζει την παραίτηση του Δημοσίου ή των ΟΤΑ από ένδικα μέσα, τόσο για την τραγωδία στο Μάτι, όσο και για θύματα της πλημμύρας στη Μάνδρα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

«Οι συγγενείς θανόντων και εγκαυματίες, 7 χρόνια τώρα σχεδόν προσπαθούμε να διακρίνουμε και αναδείξουμε την αλήθεια πίσω από όσα αφορούν στα γεγονότα της τραγωδίας που στιγμάτισε για πάντα με κάθε τρόπο τις ζωές όλων μας, παρακολουθώντας και τα όσα από τότε διαδραματίζονται στον απόηχο της.

Όπως εξαρχής έχουμε επανειλημμένως τονίσει, η τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018 και η από μέρους κράτους αντιμετώπιση αυτής δεν αφορά μόνο εμάς αλλά όλη την κοινωνία καθώς στη δική μας θέση μπορεί οποιοσδήποτε να βρεθεί.

Με το άρθρο 224 του Νόμου 5193/2025 που έχει δημοσιευθεί ήδη από τις 11/4/2025, ορίζεται ότι: το Ελληνικό Δημόσιο ή οι Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού δεν ασκούν ένδικο μέσο ή παραιτούνται από το ασκηθέν, κατά οριστικών αποφάσεων πρωτοβαθμίων διοικητικών Δικαστηρίων, με τις οποίες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' ή β' βαθμού κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί αστικής ευθύνης, επιδικάζονται:

α) χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης υπέρ μελών οικογένειας προσώπου που απεβίωσε ή λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας τραυματισμού προσώπου και

β) νοσήλια, έξοδα κηδείας ή παροχή κατά το άρθρο 931 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α' 164) είτε κατά την πλημμύρα της 15ης.11.2017 στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής είτε κατά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 23η.7.2018 στην Ανατολική Αττική.

Παρόλα αυτά, παρατηρείται ήδη το φαινόμενο οι εμπλεκόμενοι Δήμοι Ραφήνας και Μαραθώνος καθώς και η Περιφέρεια Αττικής, εναντιούμενοι στην ανωτέρω ρητή νομοθετική διάταξη, μετά την έκδοση του νόμου, να καταθέτουν εφέσεις κατά οριστικών αποφάσεων, συνεχίζοντας τον εμπαιγμό και την ταλαιπωρία μας, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πως τόσα χρόνια όχι απλά δεν υπήρξε σε αυτούς συναίσθηση και ενσυναίσθηση, αλλά αντίθετα φαίνεται πως οι ΟΤΑ έχουν απαξιώσει πλήρως τους θεσμούς, την αξία της ανθρώπινης ζωής και τον σεβασμό στους συγγενείς των θανόντων θυμάτων και τους εγκαυματίες θύματα.

Αλήθεια, τελικώς οι νόμοι αυτού του κατά τα άλλα ευνομούμενου κράτους τι εφαρμοστική ικανότητα έχουν και ποιους αφορούν;».

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής

Με αφορμή το θέμα, η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζει ότι α δημοσιεύματα για την άσκηση εφέσεων από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής δεν απηχούν ουδόλως της αλήθεια, ενώ προσθέτει ότι έχει ήδη δρομολογήσει για την απόσυρση των εφέσεων που ασκήθηκαν στο παρελθόν.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Περιφέρειας αναφέρει:

«Σχετικά με δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρονται στην άσκηση εφέσεων από πλευράς της Περιφέρειας Αττικής σε εκδικάσεις β’ βαθμού για την καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς του 2018 στο Μάτι, επισημαίνονται τα κάτωθι:

Τα όσα αναφέρονται στα εν λόγω δημοσιεύματα δεν απηχούν ουδόλως την αλήθεια, πολλώ δε μάλλον όσον αφορά στις ενέργειες της παρούσας περιφερειακής αρχής για την επούλωση των πληγών από τη μαζική αυτή τραγωδία.

Εν προκειμένω, οι ελάχιστες εφέσεις που ασκήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής στο παρελθόν, είχαν ήδη κατατεθεί πριν από την ψήφιση του νέου νόμου και την έκδοση των διαπιστωτικών εφαρμοστικών διατάξεων που τη συνοδεύουν, κατ’ εφαρμογή της τότε ισχύουσας νομοθεσίας. Μάλιστα, με προσωπική εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, η νομική υπηρεσία της Περιφέρειας έχει ήδη δρομολογήσει τις δέουσες ενέργειες για την απόσυρσή τους, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του νέου νόμου.

Η διοίκηση της Περιφέρειας, με σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας και στο διαρκές πένθος των συγγενών τους, βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα δίπλα στα θύματα της τραγωδίας, για να στηρίζει με κάθε δυνατό, νόμιμο τρόπο τον αγώνα τους για δικαίωση. Είναι αυτονόητο, ότι οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, ως ελάχιστο χρέος απέναντι σε αυτούς που έφυγαν με τόσο τραγικό τρόπο.

Πέρα από αυτό, πάλι με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης, η περιφερειακή αρχή δρομολογεί σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε να εξασφαλίσει τους καλύτερους όρους θωράκισης του Λεκανοπεδίου και προστασίας των ζωών και περιουσιών των πολιτών από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, για να μην ζήσουμε ποτέ ξανά μια τόσο τραγική καταστροφή».

