Ύδρα - Σπέτσες: Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την ανακοπή της «πλημμυρίδας» ΙΧ και δικύκλων

Μέτρα για την ανακοπή της παράνομης «πλημμυρίδας» αυτοκινήτων, δικύκλων και ποδηλάτων σε Ύδρα και Σπέτσες αποφασίστηκαν την Τρίτη σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και των δήμαρχων των δύο νησιών Γιώργου Κουκουδάκη (Ύδρα) και Ευγενίας Φραγγιά (Σπέτσες).



Στόχος η εφαρμογή των ρυθμίσεων και ελέγχων της κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων στα δύο νησιά που διέπονται από ειδικούς κανόνες προστασίας.

Ύδρα

Τι συζητήθηκε: Η Ύδρα διέπεται από προστατευτικό πλαίσιο, ως περιοχή ιδιαίτερου κάλλους και πολιτιστικής αξίας, που απαγορεύει ολοκληρωτικά την κυκλοφορία παντός τροχοφόρου, συμπεριλαμβανομένων και των ποδηλάτων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων για την εξυπηρέτηση των απολύτως απαραίτητων αναγκών των κατοίκων. Το πλαίσιο αυτό μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις επί τω αυστηροτερω που έγιναν από το Υπ. Πολιτισμού, κρίνεται ότι ικανοποιεί τις ανάγκες προστασίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα του νησιού, χρήζει ωστόσο αυστηρότερης επιμέλειας στην εφαρμογή και αστυνόμευση του.

Τι αποφασίστηκε:



1) δημιουργία ειδικού ανοιχτού ψηφιακού μητρώου που θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει τα οχήματα που κυκλοφορούν στο νησί έχοντας λάβει ειδική άδεια από το Υπ. Πολιτισμού.

2) δημιουργία ειδικής γραμμής καταγγελίας σε ΕΛΑΣ και Λιμενικό σώμα για όσα οχήματα μπορεί να κυκλοφορούν χωρίς άδεια ώστε να επιταχύνονται οι έλεγχοι.

Σπέτσες

Τι συζητήθηκε: Οι Σπέτσες διέπονται από καθεστώς με περισσότερες εξαιρέσεις ως προς την άδεια κυκλοφορίας οχημάτων τόσο εντός του κυρίως οικισμού όσο και στο υπόλοιπο νησί, που με την πάροδο των χρόνων έχουν αυξηθεί αλλοιώνοντας επίσης τον χαρακτήρα του νησιού και το ειδικό καθεστώς προστασίας του που εξαρχής είχε προβλέψει ο νομοθέτης.

Τι αποφασίστηκε:



Με τη σύμφωνη γνώμη της δήμαρχου που έχει αναθέσει επί τούτου στο ΕΜΠ ειδική μελέτη αξιολόγησης της φερουσας ικανότητας του νησιού ως προς την κυκλοφορία οχημάτων, θα συσταθεί μετά την παράδοση της μελέτης (15/6/25) ειδική ομάδα εργασίας που θα αναλάβει να εισηγηθεί στην κυβέρνηση, την περιφέρεια και το δήμο περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου με στόχο τη διαφύλαξη της ταυτότητας των Σπετσών περιορίζοντας τις εξαιρέσεις κυκλοφορίας οχημάτων εκεί που είναι πραγματικά αναγκαίο.

Πηγή: skai.gr

