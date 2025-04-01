Κλειστά τα σχολεία σε Πάρο και Μύκονο εξαιτίας της κακοκαιρίας

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Πάρου προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν και την Μύκονο και τη Σύρο με αποτέλεσμα δρόμοι να πλημμυρίσουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου, οι ζημιές στο οδικό δίκτυο περιλαμβάνουν, κατολισθήσεις, πλημμύρες και καταρρεύσεις τμημάτων του δικτύου, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη τη μετακίνηση.

Παράλληλα κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες αύριο σε Πάρο και Μύκονο σύμφωνα με ανακοινώσεις των δήμων.

Ειδικότερα, ο δήμος Πάρου σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι για αύριο αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των δημοτικών παιδικών σταθμών του δήμου για την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

«Η κακοκαιρία που πλήττει τις Κυκλάδες συνεχίζεται και οι κάτοικοι της Μυκόνου πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους όσο το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

Οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές, αύριο Τρίτη.

Προέχει η ασφάλεια όλων. Ο δήμος Μυκόνου εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά με το σύνολο των δυνάμεων του για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί η κακοκαιρία.

Καλούμε τους δημότες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες και να συνεργάζονται με τις Αρχές», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Μυκόνου.

Νωρίτερα, αποφασίστηκε η απαγόρευση μετακίνησης με οχήματα στο οδικό δίκτυο σε Πάρο και Μύκονο, εξαιρουμένων των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τις δύο περιοχές . Μάλιστα κάτοικοι και επισκέπτες των δύο νησιών έλαβαν μηνύματα του 112 που τους ενημέρωναν για την παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ τα φαινόμενα στις Κυκλάδες θα διαρκέσουν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης και τοπικά αναμένεται να είναι επικίνδυνα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δρόμοι κυρίως στην περιοχή της Νάουσας αλλά και στις Κολυμπήθρες Πάρου πλημμύρισαν κατεβάζοντας μάλιστα φερτά υλικά και παρασύροντας παρκαρισμένα οχήματα.

Συνολικά 160 κλήσεις έχει λάβει το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ, λόγω της εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων σε Πάρο και Μύκονο, από τις μεσημβρινές ώρες, σήμερα.

Ειδικότερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει λάβει :

100 κλήσεις στη Μύκονο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

- πέντε αντλήσεις υδάτων

Για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί της Μυκόνου, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Τήνο 2 πυροσβέστες με 1 όχημα και από Άνδρο 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

60 κλήσεις στην Πάρο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

- 8 αντλήσεις υδάτων και

- 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

Για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί της Πάρου, μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Νάξο 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα σε περιπολίες είναι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ και της Πολιτικής Προστασίας. Σημειώνεται ότι ελικόπτερο της Πυροσβεστικής επιχείρησε να μεταβεί στο νησί, αλλά λόγω της κακοκαιρίας αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά διαστήματα έως και το πρωί της Τετάρτης (02-04-25) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Συγκεκριμένα:

Α. Στις Κυκλάδες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (01-04-25). Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά επικίνδυνα μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης (01-04-25).

Β. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Χίου - Ικαρίας - Σάμου) έως το βράδυ της Τρίτης (01-04-25).

Γ. Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια έως το μεσημέρι της Τρίτης (01-04-25).

Δ. Στην Αττική πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Τρίτης (01-04-25).

Ε. Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (01-04-25) έως και το βράδυ της ίδιας ημέρας.

ΣΤ. Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (01-04-25) έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (02-04-25).

Ζ. Στη δυτική και τη νότια Κρήτη από τις βραδινές ώρες της Τρίτης (01-04-25) έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (02-04-25).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

