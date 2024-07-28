ΧΥΤΑ Φυλής: Νεκρός οδηγός απορριμματοφόρου που παρασύρθηκε από το όχημά του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 60χρονος οδηγός απορριμματοφόρου του δήμου Αθηναίων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Φυλής, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός είχε τελειώσει την εργασία του αφήνοντας τα σκουπίδια. Κάποια στιγμή παρασύρθηκε από το βαρύ όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά και αμέσως μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Δυστυχώς, ο άνδρας δεν τα κατάφερε.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό. Μεταξύ άλλων θα εξεταστεί αν λύθηκε το χειρόφρενο με αποτέλεσμα ο οδηγός του απορριμματοφόρου να παρασυρθεί από το όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας με καταγωγή από την Μεσσηνία, ήταν παντρεμένος με μια κόρη.

Συλλυπητήρια από τον Χάρη Δούκα

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για τον δήμο της Αθήνας, μετά την απώλεια της ζωής υπαλλήλου καθαριότητας, εν ώρα εργασίας, στη Φυλή. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του εκλιπόντος. Στεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις δίπλα στους εργαζομένους στην καθαριότητα που δίνουν καθημερινά σκληρό αγώνα για να κρατήσουν την πόλη μας καθαρή» δήλωσε για το εργατικό δυστύχημα ο δήμαρχος Αθηναίων.

