Στον εντοπισμό και τη διάσωση επιπλέον 74 αλλοδαπών προχώρησε το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, πρόκειται για την πέμπτη άφιξη μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης μέσα σε ένα 24ωρο, με την πίεση να μεγαλώνει για το νησί αφού ήδη από χθες έχουν φτάσει 247 άτομα συνολικά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), όταν περιπολικό πλοίο του λιμενικού εντόπισε σκάφος με επιβαίνοντες 74 αλλοδαπούς.

'Άμεσα ξεκίνησε οργανωμένη επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Οι 74αλλοδαποί είναι καλά στην υγεία τους και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές, ώστε στη συνέχεια να αναχωρήσουν για το Λαύριο, όπου βρίσκεται το κέντρο κράτησης αλλοδαπών.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

