Ο πιο θανατηφόρος καύσωνας στην ιστορία της Ελλάδας - ένας φονικός συνδυασμός ακραίων θερμοκρασιών για πολλές ημέρες, υγρασίας και νέφους - έπληξε τη χώρα και ιδιαιτέρως την Αθήνα, το 1987.

Σε μία εποχή που τα air conditions ήταν άγνωστη λέξη για τους περισσότερους, η χώρα θρήνησε τουλάχιστον 1.300 θανάτους, εκ των οποίων οι 1115 στην Αττική.

Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου και διήρκεσε 10 ημέρες, μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Η μέγιστη θερμοκρασία που μετρήθηκε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας, ήταν 41,9°C στις 23 Ιουλίου και στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν 43,6°C στις 27 Ιουλίου, η οποία ήταν και η υψηλότερη που καταγράφηκε στην περιοχή της Αθήνας.

Μάλιστα, για οχτώ ημέρες το θερμόμετρο δεν έπεφτε κάτω από τους 30 βαθμούς ούτε τη νύχτα, κάνοντας τα τσιμέντα να ανάψουν και τα διαμερίσματα στις πολυκατοικίες να έχουν μετατραπεί σε «φούρνους».

Οι πρώτοι 9 νεκροί καταγράφηκαν στις 22 Ιουλίου και στη συνέχεια ο αριθμός άρχισε να αυξάνεται ραγδαία καθημερινά, με τα νεκροτομεία και τα νεκροταφεία να γεμίζουν ασφυκτικά.

Μάλιστα, λόγω έλλειψης χώρου, οι αρχές έβαζαν τις σορούς των νεκρών ακόμα και σε βαγόνια - ψυγεία του ΟΣΕ.

Ο μεγεωρολόγος Δ. Ζιακόπουλος στο βιβλίο του «Καιρός: Ο Γιος της Γης και του Ήλιου», αναφέρει ότι οι νεκροί, συνολικά, έφτασαν τους 4.000, άσχετα αν πολλοί από τους θανάτους δεν συσχετίστηκαν με τον καύσωνα και δεν κατεγράφησαν στον επίσημο αριθμό.

Στους επισήμως καταγεγραμμένους 1300 νεκρούς, υπολογίζεται ότι 400 ηλικιωμένοι πέθαναν αβοήθητοι από την ακραία ζέστη, που τους προκάλεσε θανατηφόρα καρδιακά και εγκεφαλικά.

Δείτε το ρεπορτάζ της εποχής από το αρχείο της ΕΡΤ

Πηγή: skai.gr

