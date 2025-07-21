Λογαριασμός
Καραμπόλα 6 οχημάτων στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης - Ουρές χιλιομέτρων

Η καραμπόλα συνέβη γύρω στις 7 το πρωί, κοντά στον κόμβο της Νεάπολης

Μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων (αλά Κηφισός) έχει προκληθεί στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, μετά από καραμπόλα 6 οχημάτων νωρίτερα σήμερα το πρωί. 

Η καραμπόλα συνέβη γύρω στις 7 το πρωί, κοντά στον κόμβο της Νεάπολη. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, ενεπλάκησαν έξι αυτοκίνητα, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Από τη σύγκρουση σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων με την ταχύτητα να διεξάγεται σημειωτόν.

Πηγή: skai.gr

