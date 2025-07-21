Μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων (αλά Κηφισός) έχει προκληθεί στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, μετά από καραμπόλα 6 οχημάτων νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Η καραμπόλα συνέβη γύρω στις 7 το πρωί, κοντά στον κόμβο της Νεάπολη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ενεπλάκησαν έξι αυτοκίνητα, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Από τη σύγκρουση σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων με την ταχύτητα να διεξάγεται σημειωτόν.

