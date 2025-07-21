Διάσπαρτες εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν σήμερα οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Γεράκι της Αμαλιάδας, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Κυριακή, το μεσημέρι, σε δασική έκταση.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο ενώ 112 πυροσβέστες, με επτά πεζοπόρα τμήματα και 30 οχήματα συνεχίζουν από χθες να δίνουν μάχη, ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν και απειλήσουν κατοικημένες περιοχές.

Εχθές, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112, το οποίο προέτρεπε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Οπως ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, το μέτωπο της φωτιάς, που κατευθυνόταν προς την κοινότητα Κορυφή είχε οριοθετηθεί, όπως και ένα άλλο μέτωπο προς την πλαγιά του Γερακίου.

