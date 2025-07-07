Κρήτη: Βουλιάζει από μετανάστες – Χιλιάδες περιμένουν στη Λιβύη

Με αμείωτη ένταση και με πρωτοφανείς ρυθμούς, η μια μετά την άλλη καταφθάνουν οι βάρκες γεμάτες μετανάστες στη νότια Κρήτη. Τη Δευτέρα, μέσα σε λίγες ώρες έφτασαν πάνω από 550 άνθρωποι, ενώ συνολικά ξεπερνούν τους 1.500 από την Κυριακή. Όπως λένε οι μετανάστες, πλήρωσαν έως και 5.000 ευρώ ο καθένας για να φύγουν από τη Λιβύη, εκεί όπου περιμένουν τουλάχιστον άλλοι 5.000 άνθρωποι. Οι αρχές και οι κάτοικοι έχουν φτάσει στα όριά τους, με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει δραστικά μέτρα.

Η κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη είναι ασφυκτική, καθώς την Κυριακή σημειώθηκε αριθμός ρεκόρ αφίξεων μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης, με 959 άτομα να φθάνουν στη χώρα μας μόνο μέσα σε μία ημέρα. Στις παραλίες του Λέντα, του Βισκού και της Λούτρας καθημερινά καταφθάνουν δεκάδες μετανάστες μέσα σε βάρκες.



Οι διακινητές συγκεντρώνουν τους μετανάστες που ενδιαφέρονται να φύγουν από την Λιβύη, στο λιμάνι του Τομπρούκ. Μετά από 4 ημέρες στην θάλασσα, είτε εντοπίζονται ανοιχτά της Γαύδου και περισσυλέγονται, είτε αποβιβάζονται στα λιμάνια της Λούτρας, στη Λέντα και τον Βισκό. Από εκεί μεταφέρονται σε δομές στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο και στην συνέχεια μεταφέρονται στην ενδοχώρα.

Οι κάτοικοι της νότιας Κρήτης, ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας πριν η κατάσταση γίνει ακόμη χειρότερη, εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Το κυβερνητικό σχέδιο

Με στόχο τη συνεργασία της Βεγγάζης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε την Κυριακή με τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ. Η ελληνική προσπάθεια συνεχίζεται με την επίσκεψη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη την Τρίτη στη Λιβύη. Ο κ. Πλεύρης θα συνοδεύει τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Μάγκνους Μπρούνερ. Στόχος της αποστολής στην οποία λαμβάνουν μέρος και οι υπουργοί Εσωτερικών Ιταλίας και Μάλτας είναι η διπλωματική διαχείριση του φαινομένου και η εξεύρεση κοινής ευρωπαϊκής λύσης.

Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, τονίζεται από την κυβέρνηση, και πρέπει να βρεθεί συνεργασία με τη Λιβύη. Η συνεργασία αφορά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια γι' αυτό η ενεργοποίηση των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Θα υπάρχουν επαφές τόσο με τις αρχές της Βεγγάζης όσο και με τις αρχές της Τρίπολης. Λιμενικό και Πολεμικό Ναυτικό έχουν ενεργοποιηθεί για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, αλλά η έκταση είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορούν να αποτραπούν όλα τα μεταναστευτικά κύματα αν αυτά δεν σταματούν από τις ακτές της Λιβύης, και εκεί θα δοθεί και το μεγαλύτερο βάρος το επόμενο διάστημα από την ελληνική πλευρά.

Από πλευράς του ο κ. Πλεύρης, όπως τόνισαν πηγές του υπουργείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταβαίνει στη Λιβύη αναζητώντας συνεργασία επί της ουσίας με τις αρχές της χώρας προκειμένου να γίνεται αποτροπή. Εξάλλου, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή - συμβολή, κατά τη διαδικασία σύλληψης και μεταγωγής των παράνομα εισελθόντων προσφύγων/μεταναστών, έως και τη στιγμή που θα μεταφερθούν στις δομές του υπουργείου, όπου και πραγματοποιείται η καταγραφή και η ταυτοποίησή τους.

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετριτή με τον Ιταλό ομόλογό του

Εξάλλου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τη Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιταλό ομόλογό του Αντόνιο Ταγγιάνι. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.



Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης τον Ιταλό ομόλογό του για την επίσκεψή του στη Βεγγάζη.

Σταθερή επιδείνωση της κατάστασης

Σημειώνεται ότι η μεταναστευτική πίεση από τη Λιβύη προς την Κρήτη δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, αλλά εντείνεται σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2023, οπότε και ξεκίνησαν να εμφανίζονται οι πρώτες ροές. Από έναν μέσο όρο 120 αφίξεων τον μήνα, οι αριθμοί αυξήθηκαν ραγδαία, φτάνοντας τους 528 τον Φεβρουάριο του 2024. Η χρονιά έκλεισε με μέσο όρο 400 αφίξεων μηνιαίως και συνολικά με 4.820 αφιχθέντες.

Η κλιμάκωση συνεχίστηκε το 2025, με τις αφίξεις να ανέρχονται ήδη σε 7.124 άτομα έως και τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού. Ιδιαίτερα ο Ιούνιος κατέγραψε νέο ρεκόρ με 2.564 αφίξεις σε έναν μήνα. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σε επιστολή της προς τους 27 στα τέλη Ιουνίου, «οι παράνομες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται πλέον κατά 93% από τη Λιβύη».

