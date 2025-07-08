Λάρισα: Ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή στον γιατρό που πιάστηκε με «φακελάκι»

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και χρηματική ποινή 40.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας μετά από μια «μαραθώνια» διαδικασία ο καρδιοχειρούργος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας για την υπόθεση με το «φακελάκι» που αποκαλύφθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας 15.000 ευρώ, ενώ απορρίφθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Ο γιατρός που καταδικάστηκε για το αδίκημα της δωροληψίας άπαξ τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας πως είναι αθώος και πως έπεσε θύμα πλεκτάνης. Στην ερώτηση για το ποιος θα ήθελε να τον παγιδέψει ανέφερε ιδιωτικά συμφέροντα και άλλους συναδέλφους του. «Ποτέ δεν το διέπραξα και ούτε το σκέφτηκα. Είμαι απολύτως αθώος. Το διαψεύδω 100% με στοιχεία» ανέφερε ο κατηγορούμενος τονίζοντας πως η μόνη επικοινωνία που είχε με την καταγγέλλουσα είναι για να την ειδοποιήσει σχετικά με την μετεγχειρητική κατάσταση της μητέρας της. Σχετικά με το μεγάλο χρηματικό ποσό στο γραφείο του τόνισε πως αυτά προορίζονταν για τον γάμο της κόρης του.

Υπενθυμίζεται πως ο γιατρός συνελήφθη στις 20 Ιουνίου μετά από καταγγελία γυναίκας ότι ζήτησε “φακελάκι” προκειμένου να εξυπηρετήσει την μητέρα της που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Η καταγγελία έφτασε στις διωκτικές αρχές με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος να επιλαμβάνεται της υπόθεσης. Οι αξιωματικοί της Υπηρεσίας συνέλαβαν τον γιατρό αφού ο τελευταίος παρέλαβε το προσημειωμένο ποσό των 2.500 ευρώ. Το ποσό δηλαδή που απαίτησε από την κόρη της γυναίκας προκειμένου να να προβεί σε ιατρική πράξη.

Από την έρευνα που έγινε στη συνέχεια στο γραφείο του στο νοσοκομείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11.250 ευρώ ενώ διαπιστώθηκε η εμπλοκή του και σε μια ακόμα περίπτωση δωροληψίας ύψους 2.500 ευρώ. Να σημειωθεί πως στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας νοσοκομειακός ιατρός, κατηγορούμενος για απλή συνέργεια σε δωροληψία.

Μετά την απολογία του ακολούθησε η πρόταση του εισαγγελέα η οποία ήταν καταδικαστική για τον κατηγορούμενο. Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του για το αδίκημα της δωροληψίας κατ επάγγελμα και όχι κάτ εξακολούθηση καθώς όπως ανέφερε υπάρχουν αμφιβολίες για την τέλεση της δεύτερης πράξης ότι ζήτησε δηλαδή φακελάκι και από συγγενή άλλου ασθενούς.

Σχετικά με το μεγάλο χρηματικό ποσό που βρέθηκε στο γραφείο του τόνισε πως αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και ο ισχυρισμός για τον γάμο κρίνεται «πλήρως ανεδαφικός».

Να σημειωθεί πως οι συνήγοροι του κατηγορουμένου ζήτησαν στην αρχή της αποδεικτικής διαδικασίας την αναβολή της δίκης προκειμένου να εξεταστεί ο επίμαχος φάκελος με τα λεφτά. Αν δηλαδή εμφανίζονται δακτυλικά αποτυπώματα του γιατρού στον φάκελο. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι τον άγγιξε.

Αργότερα όταν κατέθεσε ο αστυνομικός από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων που συμμετείχε στην επιχείρηση και μπήκε στο γραφείο του γιατρού μόλις η καταγγέλλουσα άφησε τον φάκελο, ανέφερε πως ο κατηγορούμενος τον είχε κάτω από τον αγκώνα του.

Το δικαστήριο τελικά αποφάσισε την ενοχή του κατηγορούμενου και επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και χρηματική ποινή 40.000 ευρώ και την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό όρους.

Να σημειωθεί πως ο εισαγγελέας είχε προτείνει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και χρηματικό πρόστιμο 50 χιλιάδων ευρώ.

