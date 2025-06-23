Λογαριασμός
Μεταφορά ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων από τη SEAJETS στη Χίο

Η μεταφορά έγινε με το ταχύπλοο SUPERRUNNER JET 2 

seajets deltio tupou

Λίγο μετά τις 18:00 την Κυριακή 22/06/25, απέπλευσε από τον Νέο Μόλο Δραπετσώνας το ταχύπλοο "SUPERRUNNER JET 2" της SEAJETS μήκους 110 μέτρων και ταχύτητας άνω των 30 κόμβων, μεταφέροντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα με προορισμό τη Χίο, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στο νησί.

seajets

Η SEAJETS ενήργησε άμεσα και μέσα σε μιάμιση ωρα απο τη στιγμή του αιτήματος απο την πολιτεία για μεταφορά, προχώρησε στις απαραίτητες ενεργειες προετοιμασίας και φόρτωσης του ταχύπλοου.

