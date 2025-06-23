Της Έλενας Γαλάρη

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζει την απολογία του ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος για ακόμη μια φορά επανέλαβε στο δικαστήριο «δεν είμαι βιαστής, δεν είμαι κακοποιητής, δεν είμαι εγκληματίας, είμαι άνθρωπος».

Ο κατηγορούμενος ηθοποιός για δύο απόπειρες βιασμού αναφέρθηκε στις δύο γυναίκες που τον έχουν καταγγείλει, οι οποίες «είπαν ψέματα και οι καταθέσεις τους είναι γεμάτες αντιφάσεις».

«Βλέπω μια γυναίκα που συνεχώς ματαιώνεται», είπε ο κατηγορούμενος για την πρώτη καταγγέλλουσα, ενώ για τη δεύτερη καταγγέλλουσα ο Πέτρος Φιλιππίδης είπε ότι υπήρξε φλερτ.

«Της είπα να την πάω σπίτι της. Η καταγγέλλουσα λέει ότι την ανάγκασα. Πώς να επιβάλεις σε έναν άνθρωπο να μπει μέσα στο αυτοκίνητο; Και η καταγγέλλουσα τι είναι, κανένα παιδάκι; Δεν είχε λόγο να μην μπει. Ξεκίνησα να οδηγώ προς το σπίτι της. Η καταγγέλλουσα βάζει το χέρι της στο μηρό μου και κατευθείαν αλλάζω πορεία για το Παλαιό Ψυχικό. Εντελώς παρορμητικά πήγα σε κάτι στενά. Η καταγγέλλουσα επιδόθηκε σε πεολειχία και μετά τη ρώτησα αν θα ήθελε να την πάω στο σπίτι της. Ήταν απότομο; Το να «σε πάω σπίτι σου» και τέλος; Λάθος μου. Αλλά αυτό. Μου είπε όχι θα πάω μόνη. Δεν ξανασυναντηθήκαμε ποτέ», είπε ο κατηγορούμενος.

Οι τόνοι ανέβηκαν λίγο όταν ο κατηγορούμενος ξεκαθάρισε στο δικαστήριο ότι δεν θα δεχθεί ερωτήσεις από τους δικηγόρους των καταγγελλουσών.

Κατηγορούμενος: Δεν δέχομαι ερωτήσεις από τους υβριστές μου, μη σημειώνετε άδικα… αυτοί που με λένε βιαστή δεν θα με ρωτήσουν!

Πρόεδρος: Είναι δικαίωμα τους να ρωτήσουν μέσω του δικαστηρίου. Εφόσον το δικαστήριο το δεχθεί..

Εισαγγελέας: Εφόσον το δικαστήριο κρίνει, θα πρέπει να απαντήσετε. Αλλά με φειδώ οι ερωτήσεις..

Κατηγορούμενος: Σε ανθρώπους που με λένε βιαστή εγώ δεν απαντώ.

Υποστήριξη κατηγορίας (προς κατηγορούμενο): Ασχοληθείτε με την υπόθεση σας...

Κατηγορούμενος: Και εσείς να μην με λέτε βιαστή, είπατε ότι έχω βιάσει γυναίκες..Δεν αντέχω άλλο.

Πηγή: skai.gr

