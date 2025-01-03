Δύο 41χρονοι κρατούμενοι, αλβανικής καταγωγής, καταδικασμένοι σε 20 χρόνια κάθειρξης για σοβαρά εγκλήματα όπως ανθρωποκτονίες, ληστείες και εμπρησμούς, δραπέτευσαν το βράδυ της Πέμπτης από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εξαφάνισή τους διαπιστώθηκε στις 9 το βράδυ, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό τους.

Οι δραπέτες κρατούνταν από το 2019 στις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας, όπου είχαν τοποθετηθεί σε μη περιφραγμένο χώρο λόγω καλής διαγωγής. Το δωμάτιό τους ελεγχόταν μόνο λίγες φορές ημερησίως από το προσωπικό.

Οι δύο άνδρες, που είχαν λάβει πέντε άδειες μέσα στο 2024, εκμεταλλεύτηκαν την επιστροφή τους από την τελευταία άδεια πριν λίγες ημέρες για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν την απόδρασή τους.

Η απόδρασή τους έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές, καθώς οι δραπέτες θεωρούνται επικίνδυνοι λόγω του βεβαρημένου ποινικού τους μητρώου, ενώ εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στο σωφρονιστικό κατάστημα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό τους.

