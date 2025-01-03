Ένας γιατρός που είχε εφημερία την Πρωτοχρονιά, είχε ως πρώτο περιστατικό για το 2025 την μεθυσμένη κόρη του, με το σχετικό βίντεο να έχει αναρτηθεί στο TikTok και να έχει γίνει viral σε λίγες ώρες.

Στο βίντεο φαίνεται μια νεαρή, η κόρη του γιατρού να πηγαίνει στο νοσοκομείο αφού είχε καταναλώσει λίγο παραπάνω αλκοόλ στο ρεβεγιόν.

«Το πρώτο περιστατικό του νέου έτους είναι η… κόρη μου», λέει ο γιατρός.

Στη συνέχεια, αστειευόμενος ανέφερε πως δεν μπορεί να της βρει φλέβες μιας και όπως χαρακτηριστικά είπε «δεν είναι καλές».

Η κόρη του κατά τη διάρκεια του βίντεο ξεσπά σε γέλια, ενώ μια φίλη της βιντεοσκοπεί το σκηνικό και γελούν όλοι μαζί.

Το βίντεο μετρά 1,3 εκατ. προβολές και έχει γίνει viral στην πλατφόρμα, με τους χρήστες να επικεντρώνονται στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει το κορίτσι με τον πατέρα της.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.