Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος για εμπλοκή σε ένοπλες ληστείες

Στη σύλληψη 41χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εμπλέκεται σε 4 ένοπλες ληστείες, που έλαβαν χώρα τον Μάιο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ως συνεργός του, στις 3 από τις ληστείες, ταυτοποιήθηκε και ένας 42χρονος, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος σε Κατάστημα Κράτησης για όμοια υπόθεση.Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατά συναυτουργία, καθώς και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα, από την προανάκριση που πραγματοποιήθηκε, διακριβώθηκε η εγκληματική δράση των δύο κατηγορουμένων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, καθώς και η από κοινού συμμετοχή τους σε τρεις ληστείες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ως εξής:

την 18-05-2024, σε κατάστημα ψιλικών – καφέ, όπου, με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν το ποσό των 800 ευρώ

την 15-05-2024, σε κατάστημα ψιλικών, όπου με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν το ποσό των 450 ευρώ καθώς και πακέτα τσιγάρων αξίας 40 ευρώ και

την 09-05-2024, σε κατάστημα ψιλικών, όπου με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσαν το ποσό των -1.200- ευρώ.

Παράλληλα, προέκυψε η εμπλοκή του 41χρονου σε υπόθεση ένοπλης ληστείας σε πρατήριο υγρών καυσίμων τη 28-05-2024 στην ίδια περιοχή, όπου, με την απειλή πιστολιού, αφαίρεσε το ποσό των 1.195 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην οικία του 41χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλο όπλο, 4 φυσίγγια, αναδιπλούμενο μαχαίρι.

