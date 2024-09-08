Η 15η ειδική διαδρομή του ράλι Ακρόπολις είχε ένα απρόοπτο, εξαιτίας του οποίου δημιουργήθηκε μία μικρή καθυστέρηση, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση.
Συγκεκριμένα, η τελευταία ειδική διαδρομή διεκόπη προσωρινά, λόγω ιατρικού ζητήματος θεατή.
Μάλιστα, αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πλέον, η νέα ώρα εκκίνησης αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.
Πηγή: skai.gr
