Η 15η ειδική διαδρομή του ράλι Ακρόπολις είχε ένα απρόοπτο, εξαιτίας του οποίου δημιουργήθηκε μία μικρή καθυστέρηση, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, η τελευταία ειδική διαδρομή διεκόπη προσωρινά, λόγω ιατρικού ζητήματος θεατή.

Μάλιστα, αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πλέον, η νέα ώρα εκκίνησης αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Πηγή: skai.gr

