Κρήτη: Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Κοξαρέ

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Ρέθυμνο για την οποία ενεργούν εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής αλλά και υδροφόρες από δήμους και περιφέρεια είναι μεγάλη.

Η φωτιά ξεκίνησε σε δύσβατη ορεινή περιοχή στον Κοξαρέ σε χορτολιβαδική και θαμνώδη έκταση.

Τρία εναέρια μέσα συντρέχουν τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντών, ενώ υπάρχουν και 30 πυροσβεστικά οχήματα που ενισχύονται συνεχώς.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου Μιχάλης Σαρρής, επικρατούν άνεμοι στην περιοχή, αλλά η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων δείχνει ότι η κατάσταση είναι διαχειρήσιμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

