Βουλιαγμένη: Ημιβύθιση σκάφους δίπλα σε λουόμενους

Στις 08:30 το πρωί του Σαββάτου (7/9), ενημερώθηκε το Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, μπροστά από ZEN, για την ύπαρξη ημιβυθισμένου σκάφους, δίπλα σε λουόμενους.

Το σκάφος βρισκόταν περίπου 300 μέτρα από την ακτή και είχε πάρει κλίση.

Άμεσα οι λιμενικοί, ειδοποίησαν καταδυτικό συνεργείο το οποίο αφού απάντλησε τα νερά, συνόδευσε ρυμουλκούμενο δια θαλάσσης το σκάφος στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης, προκειμένου να γίνει η ανέλκυση του σκάφους με γερανό και να μεταφερθεί προς επισκευή.

ΙloveVouliagmeni

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.