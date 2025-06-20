Σε 741.006 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Μάιο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 53.746 άτομα (-6,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάιο του 2024 και μείωση κατά 70.318 άτομα (-8,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο του 2025.

Επιπλέον, ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Μάϊο 2025 ανήλθε σε 126.733 άτομα καταγράφοντας αύξηση κατά 45.278 άτομα (55,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάϊο 2024 και μείωση κατά 29.323 άτομα (18,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 741.006 ατόμων, 429.323 άτομα (ποσοστό 57,9%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 311.683 (ποσοστό 45,1%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 247.266 άτομα (ποσοστό 33,4%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 493.740 άτομα (ποσοστό 66,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 223.920 άτομα (ποσοστό 30,2%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 352.335 άτομα (ποσοστό 47,5%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 253.657 άτομα (ποσοστό 34,2%) και 151.142 άτομα (ποσοστό 20,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Μάιο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 126.733 άτομα, από τα οποία οι 104.933 (ποσοστό 82,8%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 21.800 (ποσοστό 17,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 55.666 (ποσοστό 43,9%) και οι γυναίκες σε 71.067 (ποσοστό 56,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 99.991 (ποσοστό 78,9%) είναι κοινοί, 2.587 (ποσοστό 2,0%) είναι οικοδόμοι, 21.800 (ποσοστό 17,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.942 (ποσοστό 1,5%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 338 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 75 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

Πηγή: skai.gr

