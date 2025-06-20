Αντισημιτικά συνθήματα και μηνύματα υπέρ της Παλαιστίνης, κατά του πολέμου στη Γάζα, έγραψαν το πρωί της Παρασκευής άγνωστοι στον εξωτερικό χώρο της εβραϊκής Συναγωγής στη Λάρισα, επί της οδού Κύπρου.

Την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα τα εγκαίνια της αναστυλωμένης Συναγωγής, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφάλειας και αποφάσεις απαγόρευσης συγκεντρώσεων από την ΕΛΑΣ.

Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τον βανδαλισμό του Μνημείου Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος με κόκκινη μπογιά, προκαλώντας προβληματισμό και ανησυχία.

Χθες, το ΚΙΣΕ (Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο Ελλάδος), εξέφρασε την έντονη ανησυχία του με αφορμή τα φαινόμενα αντισημιτισμού που παρατηρούνται στην Ελλάδα.

Μάλιστα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, βεβηλώθηκαν το Μνημείο του Ολοκαυτώματος στη Λάρισα, το Μνημείο του Παλαιού Εβραϊκού Νεκροταφείου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, και αντιεβραϊκή επιγραφή σχηματίσθηκε στον τοίχο του Εβραϊκού νεκροταφείου στο Βόλο.

«Τέτοιες εκδηλώσεις συνοδεύονται από ακραία ρητορική που έχει οδηγήσει σε πράξεις ωμής βίας, με επιθέσεις σε τουρίστες, προπηλακισμούς, βανδαλισμούς και διαρκή στοχοποίηση ανθρώπων, που συχνά τους αποδίδεται και ο χαρακτηρισμός «δολοφόνοι», αποκλειστικά και μόνο λόγω της εθνικής ή θρησκευτικής τους ταυτότητας...Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καλεί τις αρχές της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αποδοκιμάσουν τα φαινόμενα αυτά και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής των Ελλήνων πολιτών εβραϊκού θρησκεύματος καθώς και των επισκεπτών εβραϊκής καταγωγής» αναφέρει το ΚΙΣΕ.

Με πληροφορίες - φωτογραφίες από onlarissa.gr, ΕΡΤ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.