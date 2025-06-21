Επίθεση από ληστές δέχθηκε μέσα στο σπίτι του ένας 72χρονος στα Μέγαρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε απροσδιόριστο χρόνο σε διαμέρισμα, που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, και αφού τραυμάτισαν σοβαρά τον 72χρονο ιδιοκτήτη, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από την οικία και διέφυγαν.

Τον 72χρονο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 2 μετά το μεσημέρι του Σαββάτου η σύζυγος του, η οποία και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 72χρονος έφερε τραύματα στο κεφάλι, στον λαιμό και στην κοιλιακή χώρα από άγνωστο αντικείμενο.

Ο 72χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έρευνα διενεργείται από την Ασφάλεια Μεγάρων για τον εντοπισμό των δραστών.

