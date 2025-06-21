Ένας συνταξιούχος αγρότης από συνελήφθη μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 40χρονου εργάτη στη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε σπίτι στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ότι την ανακαίνιση του σπιτιού, την είχε αναθέσει σε μελετητική εταιρεία στην οποία μάλιστα είχε δώσει ήδη προκαταβολή ενόψει της έναρξης των εργασιών, πριν μια εβδομάδα και ότι η εταιρία ήταν που είχε την ευθύνη των συνεργείων.

Τα ίδια μάλιστα κατέθεσε και ο γιος του που έκανε μαζί με τον πατέρα του τις σχετικές συνεννοήσεις.

Στο μεταξύ, από την πτώση μπαλκονιού, ο 40χρονος σκοτώθηκε ακαριαία ενώ ένας ακόμα συμπατριώτης του 35 ετών, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση ενώ το απόγευμα του Σαββάτου περίμεναν να καταθέσουν στο αστυνομικό μέγαρο μετά τον γιο και οι εργάτες που συμμετείχαν στην ανακαίνιση.

